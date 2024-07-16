Байден доручив Секретній службі США гарантувати безпеку Кеннеді-молодшого

Президент США Джо Байден у понеділок розпорядився, щоб Секретна служба забезпечила захист незалежному кандидату в президенти Роберту Кеннеді-молодшому, заявив міністр внутрішньої безпеки Алехандро Майоркас.

"У світлі подій, що відбулися цими вихідними, президент доручив мені працювати з Секретною службою з метою забезпечити захист Роберту Кеннеді-молодшому", - заявив Майоркас на брифінгу в Білому домі.

Раніше в понеділок експрезидент США Дональд Трамп заявив, що Секретній службі США необхідно забезпечити захист Кеннеді-молодшого.

У суботу Трамп отримав поранення у вухо під час стрілянини на передвиборчому мітингу в Пенсільванії. Один із глядачів унаслідок стрілянини загинув. Секретна служба поінформувала, що стрілка ліквідовано.

За даними американських ЗМІ, вбити Трампа намагався 20-річний Томас Метью Крукс, мотиви його дій не встановлено.

70-річний Кеннеді-молодший у квітні 2023 року висунув кандидатуру на участь у президентських праймеріз від Демократичної партії. Однак пізніше він заявив, що балотуватиметься як незалежний кандидат. Він - син колишнього сенатора від Нью-Йорка, генерального прокурора США Роберта Кеннеді та племінник 35-го президента Джона Кеннеді.