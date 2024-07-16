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Мін'юст США оскаржить рішення про припинення справи проти Трампа щодо секретних документів
08:48 16.07.2024 |
Міністерство юстиції США заявило, що подасть апеляцію на рішення окружної судді штату Флорида Ейлін Кеннон, яка постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта, який є прокурором у цій справі.
Речник офісу спецпрокурора Пітер Карр заявив, що Міністерство юстиції схвалило плани подачі апеляції.
"Закриття справи розходиться з єдиним висновком всіх попередніх судів, які розглядали питання про те, що генеральний прокурор має законні повноваження призначати спецпрокурора. Міністерство юстиції уповноважило спецпрокурора подати апеляцію на рішення суду", - зазначив він.
Суддя у справі про секретні документи й раніше ухвалювала рішення, вигідні для Трампа. Серед іншого, вона відкладала судовий розгляд у справі - який мав початись у травні 2024 року, на невизначений термін.
Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв'язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.
Найтяжчі з цих пунктів, пов'язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.
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