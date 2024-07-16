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ЄК оголосила бойкот заходам угорського головування в Раді ЄС
23:47 15.07.2024 |
У відповідь на скандальну поїздку прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви Європейська Комісія оголосила бойкот неформальним зустрічам під час угорського головування в Раді ЄС. Через "останні події" президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) вирішила, що члени Єврокомісії не поїдуть до Угорщини на ці зустрічі, заявив у понеділок, 15 липня, її речник Ерік Мамер.
З посиланням на фон дер Ляєн повідомляється, що в майбутніх неформальних міністерських зустрічах під керівництвом Угорщини, яка головує в Раді ЄС, братимуть участь лише високопосадовці, а не єврокомісари.
Європейська Комісія також скасовує свій традиційний візит на інавгурацію угорського головування, повідомив речник Єврокомісії.
Німецькі міністри розглядають можливість скасування поїздок до Угорщини
Міністр сільського господарства Джем Ездемір (Cem Özdemir) заявив у Брюсселі, що він "дуже уважно вивчає питання" про те, чи поїде він до Угорщини на зустріч ЄС. Міністр фінансів Крістіан Лінднер (Christian Lindner) також розглядає можливість скасування поїздки, повідомляє агенція AFP. Оздемір поставив свою участь у неформальній зустрічі міністрів сільського господарства ЄС з 8 до 10 вересня у залежність від того, "як відбуватиметься майбутнє головування Угорщини в Раді ЄС". За його словами, "дивні напрямки подорожей" Орбана викликали "сумніви" у партнерів.
Орбан наразився на гостру критику партнерів по ЄС на самому початку головування Угорщини в Раді ЄС через самопроголошену миротворчу місію у війні в Україні. Він відвідав президента Росії Володимира Путіна, експрезидента США Дональда Трампа і главу Китаю Сі Цзіньпіна. Ці візити не були жодним чином узгоджені з партнерами по ЄС.
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