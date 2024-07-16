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Вірменія почала спільні військові навчання зі США
23:44 15.07.2024 |
Вірменія та Сполучені Штати в понеділок, 15 липня, розпочали спільні військові навчання Eagle Partner 2024 на тлі все більшого дрейфу Єревана від Росії.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило вірменське Міністерство оборони.
Спільні навчання з військовослужбовцями Сухопутних військ США в Європі і Африці та Національної гвардії Канзасу триватимуть у Вірменії до 24 липня.
Як пояснило вірменське оборонне відомство, навчання Eagle Partner 2024 "будуть зосереджені на стабілізаційних завданнях між сторонами, що ворогують, під час миротворчої місії".
"Метою навчань є підвищення оперативної сумісності підрозділів, які беруть участь у міжнародних миротворчих місіях, обмін передовим досвідом у сфері управління і тактичного зв'язку, а також підвищення готовності вірменського підрозділу", - йдеться в повідомленні.
Навчання Вірменії та США стали останньою подією в контексті поступового розвороту Єревана на Захід для зменшення залежності від Росії.
Відносини Вірменії та Росії погіршилися після того, як минулого року російські миротворці не змогли завадити азербайджанським силам встановити контроль над Нагірним Карабахом, який протягом трьох десятиліть контролювали сепаратисти.
Після цього Вірменія, де розташована постійна російська військова база, фактично заморозила свою участь в очолюваному Москвою безпековому альянсі - Організації Договору про колективну безпеку.
Нещодавно з вуст керівництва Вірменії почали лунати заяви про вихід з ОДКБ, який де-юре ще не стався, а де-факто вже відбувся. "ЄвроПравда" писала про це у статті.
Крім того, кілька місяців тому у Вірменії почали дуже обережно говорити про курс на можливе членство у ЄС.
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