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АНАЛІТИКА

Берлін: Ракети США - відповідь на вихід РФ із ДРСМД

 

Берлін розглядає розгортання в Німеччині американських ракет середньої дальності як відповідь на вихід Росії з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це в понеділок, 15 липня, заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, нову російську зброю дальнього радіусу дії "не тільки розроблено, а й розгорнуто". "Водночас ми бачимо, що Росія поводиться набагато агресивніше щодо своїх сусідів, ніж у минулому", - наводить його слова агентство Reuters. Тому необхідний неядерний компонент стримування.

Уряд Німеччини не захотів надати жодної додаткової інформації про розгортання у ФРН американських ракет, заплановане на 2026 рік, як і залишив без відповіді питання про те, хто платитиме за розміщені крилаті ракети та надзвукові ракети. "Насправді це американське рішення про розміщення зброї. Це, можливо, дає невелике уявлення", - вказав Гебештрайт. За його словами, уряд Німеччини припускає, що США виконають це зобов'язання, навіть якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах.

Необхідні нові угоди про роззброєння

У довгостроковій перспективі уряд Німеччини націлений на укладення з Росією нових угод про роззброєння, але першопочатково вважає можливим подальше нарощування озброєнь. "Не можна повністю відкинути побоювання, що тепер може початися нова гонка озброєнь", - цитує Гебештрайта агентство AFP. При цьому, за його словами, Берліну потрібно набратися терпіння.

Ракети США у Німеччині задля стримування РФ

Під час саміту липневого НАТО у Вашингтоні було оголошено, що США для стримування Росії посилять захист своїх європейських партнерів по Альянсу. Задля цього в Німеччині з 2026 року тимчасово розмістять ракети Tomahawk та інші далекобійні озброєння, серед яких також зенітні ракети SM-6 і нові зразки гіперзвукової зброї, що мають значно більшу дальність, ніж нинішні системи наземного базування в Європі.

У відповідь Москва пригрозила, що російські ракети цілитимуть по Європі. Нібито Росії "вистачає потенціалу", щоб "стримувати ці ракети". "У нас вистачає потенціалу для того, щоб стримувати ці ракети. Але потенційною жертвою є столиці цих держав", - сказав представник Кремля в інтерв'ю у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".

Коментуючи ці висловлювання, Гебештрайт зазначив, що до подібних заяв Росії "завжди слід ставитися серйозно", але вони "не заслуговують на увагу".
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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