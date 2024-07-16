Британія та країни ЄС посилять перевірки російського тіньового флоту - Bloomberg

Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані із цим питанням, а також документи, що потрапили в розпорядження агентства, передає Укрінформ.

Згідно з документом, що потрапили у розпорядження агентства, кілька урядів мають схвалити план у кулуарах зустрічі Європейського політичної спільноти, яку в четвер у Великій Британії проводить прем'єр-міністр Кейр Стармер. Вони планують обмінятися інформацією про російський флот, "координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози", - йдеться у проєкті заяві.

Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".

Країни намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах.

"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато із них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та захисту довкілля", - йдеться у документі, який ще може змінитися до його підписання наприкінці цього тижня.

За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі можуть бути введені санкції проти більшої кількості російських суден "тіньового флоту".

Як повідомляв Укрінформ, 13 червня Велика Британія оголосила про 50 нових позицій у списку санкційних обмежень проти Росії, зокрема кораблів російського «тіньового флоту».