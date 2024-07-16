Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія та країни ЄС посилять перевірки російського тіньового флоту - Bloomberg
23:08 15.07.2024 |
Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованим проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.
Про це Bloomberg повідомили джерела, обізнані із цим питанням, а також документи, що потрапили в розпорядження агентства, передає Укрінформ.
Згідно з документом, що потрапили у розпорядження агентства, кілька урядів мають схвалити план у кулуарах зустрічі Європейського політичної спільноти, яку в четвер у Великій Британії проводить прем'єр-міністр Кейр Стармер. Вони планують обмінятися інформацією про російський флот, "координувати відповіді на ризики, які становлять його кораблі і посередники, і працювати з приватним сектором та іншими морськими зацікавленими сторонами над усуненням загрози", - йдеться у проєкті заяві.
Офіційні особи та експерти з різних країн створять групу і проведуть зустрічі, щоб терміново "вжити конкретних заходів".
Країни намагаються зробити так, щоб Росії було ще важче заробляти на своїх нафтових ресурсах.
"Тіньовий флот" Росії становить загрозу для наших країн та інших, які залежать від світових морів і океанів. Багато кораблів цього "тіньового флоту" не застраховані і погано обслуговуються. Багато із них займаються діяльністю, яка порушує базові стандарти і правила безпеки та захисту довкілля", - йдеться у документі, який ще може змінитися до його підписання наприкінці цього тижня.
За словами одного зі співрозмовників, який говорив на умовах анонімності, надалі можуть бути введені санкції проти більшої кількості російських суден "тіньового флоту".
Як повідомляв Укрінформ, 13 червня Велика Британія оголосила про 50 нових позицій у списку санкційних обмежень проти Росії, зокрема кораблів російського «тіньового флоту».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Команда МВФ прибула до Києва для дискусій про податково-бюджетні плани України
ТОП-НОВИНИ
|Суд постановив випустити під заставу екс-розвідника Червінського
|Трамп визначився з кандидатом у віцепрезиденти
|Республіканці обрали Трампа кандидатом у президенти США
|НАБУ затримало на хабарі «слугу народу» Задорожнього. Він очолює ТСК Ради з фортифікацій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Немає запчастин: Росіянам різко збільшать терміни ремонту автомобілів за страховкою
|Латвія забороняє в'їзд автівок на білоруських номерах
|У Нідерландах не можуть знайти місце для складу боєприпасів: місцева влада проти
|У Курській області внаслідок атаки дронів загорівся завод низьковольтної апаратури
|Байден про подальшу участь у виборах: Консультуюсь лише з собою
|Байден доручив Секретній службі США гарантувати безпеку Кеннеді-молодшого
|Мін'юст США оскаржить рішення про припинення справи проти Трампа щодо секретних документів
Бізнес
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони