Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США суддя вирішила закрити справу проти Трампа стосовно секретних документів

 

Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон у понеділок, 15 липня, постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів - одне з чотирьох кримінальних проваджень проти експрезидента.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.

Позицію про незаконне призначення прокурора раніше виклали адвокати Трампа. Вони стверджували, що офіс спецпрокурора Сміта порушує Конституцію США, бо його мав затвердити Конгрес.

Рішення Кеннон, як очікується, оскаржать. В інших аналогічних справах суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.

Суддя у справі про секретні документи й раніше ухвалювала рішення, вигідні для Трампа. Серед іншого, вона відкладала судовий розгляд у справі - який мав початись у травні 2024 року, на невизначений термін.

Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв'язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов'язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0107
  0,0327
 0,08
EUR
 1
 44,7263
  0,0403
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6109  0,02 0,05 41,2383  0,00 0,01
EUR 44,2217  0,12 0,27 44,9970  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0000  0,06 0,16 41,0200  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес