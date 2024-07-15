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У США суддя вирішила закрити справу проти Трампа стосовно секретних документів
17:55 15.07.2024 |
Окружна суддя штату Флорида Ейлін Кеннон у понеділок, 15 липня, постановила закрити федеральну справу проти Дональда Трампа стосовно неналежного зберігання секретних документів - одне з чотирьох кримінальних проваджень проти експрезидента.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Кеннон, свого часу призначена Трампом, вирішила закрити справу проти експрезидента, пославшись на нібито незаконне призначення спецпрокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта. Саме він є прокурором у цій справі.
Позицію про незаконне призначення прокурора раніше виклали адвокати Трампа. Вони стверджували, що офіс спецпрокурора Сміта порушує Конституцію США, бо його мав затвердити Конгрес.
Рішення Кеннон, як очікується, оскаржать. В інших аналогічних справах суди неодноразово підтверджували право Міністерства юстиції США призначати спеціальних прокурорів для ведення політично делікатних розслідувань.
Суддя у справі про секретні документи й раніше ухвалювала рішення, вигідні для Трампа. Серед іншого, вона відкладала судовий розгляд у справі - який мав початись у травні 2024 року, на невизначений термін.
Нагадаємо, нинішня справа стосується неналежного зберігання експрезидентом США секретних документів у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв'язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.
Найтяжчі з цих пунктів, пов'язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.
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