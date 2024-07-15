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АНАЛІТИКА

Підтримка партії Орбана впала після євровиборів

 

Підтримка партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" трохи знизилась після виборів до Європарламенту, що пройшли місяць тому.

Про це свідчить опитування Republikon Intézet, дані якого наводить незалежне видання Telex, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, партію Орбана підтримали 41% респондентів (або 31% усього населення), тоді як на виборах до Європарламенту політсила набрала майже 45% голосів виборців.

Як відзначили в Republikon Intézet, цей результат дивує, тому що в дослідженнях, проведених після виборів, респонденти традиційно тяжіють до партії-переможця, й у поствиборчих опитуваннях ті отримують трохи вищу підтримку.

Голову нині опозиційної партії "Тиса" підтримали 31% респондентів (або 23% загальної кількості населення). Це лише трохи вище за результат, який партія отримала на євровиборах (майже 30%).

Дослідження проводили з 3 по 8 липня 2024 року шляхом телефонного опитування тисячі осіб.

Дослідження репрезентує доросле населення країни за статтю, віком, освітою та типом поселення. Похибка становить +/- 3,2 відсоткових пункта.

Нагадаємо, що за підсумками євровиборів від опозиційної партії "Тиса" до Європарламенту пройшла уродженка закарпатського міста Берегово Габріела Гержені.

А від партії Орбана "Фідес" депутаткою Європарламенту стала Вікторія Ференц родом із Закарпаття.
Ключові теги: Угорщина
 

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