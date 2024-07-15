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АНАЛІТИКА

Вартість активів під управлінням BlackRock зросла до рекордних $10,6 трлн

 

Вартість активів під управлінням найбільшої у світі компанія з управління фінансами - BlackRock - зросла до рекордних $10,6 трлн за підсумками другого кварталу 2024 року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт компанії.

За останні 12 місяців вартість активів під управлінням BlackRock збільшилася на $1,2 трлн, завдяки ажіотажу інвесторів навколо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, та вливанню коштів у біржові інвестиційні фонди.

За другий квартал BlackRock зареєструвала загальне чисте збільшення активів на $81,5 млрд.

BlackRock заробила $3,7 млрд на комісії, отриманій від управління та обслуговування клієнтських активів. Загальний дохід компанії - $4,8 млрд, чистий прибуток зріс до $1,5 млрд за звітний період.

Минулого місяця BlackRock погодилася купити постачальника даних Preqin за $3,2 млрд, що наголошує на прагненні компанії стати великим гравцем на приватних ринках, зазначають в агентстві.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: BlackRock
 

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