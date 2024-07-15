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Президентка Грузії оскаржила закон про «іноагентів» у Конституційному суді
15:44 15.07.2024 |
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі подала позов до Конституційного суду з вимогою призупинити й остаточно скасувати дію закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували через антидемократичність і подібність до російського.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє грузинський Перший канал.
Парламентський секретар президента Георгій Мсхіладзе зазначив, що глава держави вперше звертається з позовом до Конституційного суду Грузії, оскільки цей закон є неконституційним.
"Він суперечить статті 78 Конституції Грузії. У позові оскаржується також низка норм закону, які порушують низку основних прав, гарантованих Конституцією. Цим позовом президент вимагає призупинення дії зазначеного закону та його остаточного скасування", - пояснив він.
Як повідомляє "Эхо Кавказа", народний захисник Грузії Леван Іоселіані також заявив про намір подати позов до Конституційного суду, щоб оскаржити відповідність закону Конституції.
"Громадський захисник обов'язково буде задіяний у цьому процесі. Опрацьовуємо можливість узяти участь у перегляді - чи буде вона у формі висловлення думки "друга суду", чи в якійсь іншій формі", - сказав він.
Подати схожі позови до Конституційного суду збираються й неурядові організації, різні ЗМІ, а також опозиційні депутати парламенту.
Раніше посол Європейського Союзу в Грузії Павел Герчинський заявив, що наразі вступ Грузії до ЄС призупинено через ухвалення "російського закону" - так званого закону про "іноагентів".
Він також оголосив про замороження 30 млн євро на підтримку оборонного сектора Грузії, а США оголосили про перенесення на невизначений термін спільних військових навчань Noble Partner.
Крім того, вперше з 2008 року рішення саміту НАТО не згадало про вступ Грузії.
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