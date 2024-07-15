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«Викликає занепокоєння»: У США помітили спроби Росії обійти санкції за допомогою криптовалюти
14:34 15.07.2024 |
Мінфін США занепокоєний використанням Росією криптовалюти для обходу санкцій.
Про це очільниця Мінфіну США Джанет Єллен заявила, виступаючи перед членами Комітету Палати представників з питань фінансових послуг минулого тижня, повідомляє Bitcoin.com.
Під час слухань конгресмен Бред Шерман запитав її про використання Росією криптовалюти та стейблкойнів для ухилення від західних санкцій. Зокрема, він зауважив, що використання стейблкойнів не дає потенційного інвестиційного прибутку, а отже їх найбільшою перевагою є можливість обходити санкції.
Своєю чергою очільниця Мінфіну США визнала потенційну загрозу, зазначивши, що хоча зараз це не є суттєвою проблемою, вона може набувати більшого масштабу разом із посиленням санкцій.
"Ми дуже уважно ставимося до використання криптовалют і стейблкойнів. Ми не вважаємо, що Росія робить щось суттєве, але оскільки наші санкції стають дедалі сильнішими, це викликає занепокоєння", - відповіда йому Єллен.
Як повідомлялося, у березні російський диктатор Путін підписав закон, який дозволяє використовувати криптоактиви для зовнішньоторговельних розрахунків.
За даними Boomberg, російські сировинні компанії вже почали використовувати криптовалюту для торгівлі з Китаєм. Так, щонайменше два великі виробники металів, що не перебувають під санкціями, перейшли в платежах на стейблкоіни, прив'язані до долара США (USDT).
Росія входить до трійки країн за обсягами майнінгу
Як повідомлялося, у 2022 році російський центробанк запропонував повністю заборонити використання та майнінг криптовалют у Росії через потенційну небезпеку для фінансової системи в умовах санкцій.
Однак проти цього виступив російський президент Путін, підтримавши пропозицію уряду РФ запровадити оподаткування та регулювання майнінгу криптовалют, повідомляв Bloomberg.
За підсумками 2022 року Росія входила до трійки найбільших країн за обсягами обчислювальних потужностей, задіяних у майнінгу криптовалют. Тоді загальні потужності найбільших російських майнінгових компаній перевищили 500 МВт, за їх власними оцінками. Майнери в Росії в 2022 видобули криптовалюти приблизно на 50-60 мільярдів рублів, заявляв директор Skolkovo Fintech Hub Павло Новіков у травні 2023 року.
У 2023 році вона вийшла на друге місце у світі за цим показником. За оцінками російської майнінгової компанії BitRiver, з січня по грудень 2023 обсяг потужностей, що використовуються в майнінгу, зріс до 1700 МВт.
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