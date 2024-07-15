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АНАЛІТИКА

Аргентина продаватиме долари на паралельному ринку в рамках антиінфляційних заходів

 

Центральний банк Аргентини почне продавати долари США на паралельних валютних ринках країни в рамках боротьби з інфляцією і заморожуванням грошової маси в країні.

Про це заявив Кабінет міністрів Аргентини, передає Reuters.

Міністр економіки Луїс Капуто оголосив про нову стратегію в суботу в месенджері X, заявивши, що вона "сприятиме поглибленню процесу дезінфляції".

"За 6 місяців ми покінчили з бюджетним дефіцитом, квазіфіскальним дефіцитом і монетарною емісією", - зазначив Капуто.

Починаючи з понеділка, коли центральний банк Аргентини випускатиме песо для купівлі доларів США на офіційному валютному ринку, банк збалансовуватиме монетарну базу Аргентини шляхом продажу еквівалентної кількості доларів на паралельному валютному ринку "CCL".

"В Аргентині більше не друкується жодного песо. Це історична новина", - сказав Капуто в радіоінтерв'ю.

Офіційні дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що п'ятимісячна смуга уповільнення інфляції закінчилася в червні, коли місячна інфляція була вищою, ніж у травні.

Стратегія, розроблена урядом президента Хав'єра Мілея, спрямована на стабілізацію грошової маси, зниження інфляції та скорочення розриву між офіційним курсом аргентинського песо та паралельним курсом, що торгується на фінансових ринках.

З початку року на паралельних ринках південноамериканської країни спостерігається падіння курсу песо, який роками різко відрізнявся від офіційного курсу через суворий валютний контроль.

На момент закриття торгів у п'ятницю офіційний обмінний курс становив 919,5 песо за долар, а так званий "CCL" - 1416,2 песо за долар. Тим часом, широко використовуваний на чорному ринку "синій" курс ослаб до історичного мінімуму в 1 500 песо за долар у п'ятницю.
За матеріалами: Економічна правда
 

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