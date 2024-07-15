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ЄС бойкотуватиме зовнішньополітичний саміт Угорщини - ЗМІ
12:32 15.07.2024 |
Офіційний Брюссель розглядає можливість бойкотування саміту міністрів закордонних справ в Угорщині наступного місяця, пише Politico в понеділок, 15 липня.
Причиною бойкоту у виданні називають роздратування діями угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана, які шкодять зовнішній політиці Європейського Союзу.
Саміт міністрів закордонних справ ЄС у Будапешті
Угорщина, яка зараз на ротаційній основі головує в Раді ЄС, планує провести саміт міністрів закордонних справ у Будапешті 28-29 серпня.
Проте після того як Орбан здійснив так звані "мирні візити" до Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна, які не узгодив з іншими лідерами країн ЄС, багато міністрів закордонних справ шукали спосіб уникнути участі в тому, що, на їхню думку, може стати черговим пропагандистським шоу Орбана, пише Politico.
За даними видання, міністри мають намір дати Угорщині відсіч, організувавши власний саміт у серпні замість того, щоб їхати в Будапешт на захід Орбана. Три європейські дипломати повідомили Politico, що верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель скличе міністрів на офіційну Раду одночасно з самітом Орбана.
"Якщо в той же день відбудеться офіційна рада міністрів закордонних справ, організована верховним представником, міністри не зможуть поїхати до Будапешта", - сказав один із дипломатів. Інший співрозмовник додав, що бойкотуючи зустріч у Будапешті, міністри закордонних справ хочуть "послати чіткий сигнал, що Угорщина не говорить від імені ЄС".
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