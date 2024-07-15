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У Фінляндії кажуть про прогрес в розслідуванні пошкодження газопроводу Balticconnector
09:28 15.07.2024 |
У Фінляндії заявили, що розслідування у справі про пошкодження газопроводу Balticconnector просунулося вперед.
Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив старший слідчий Центральної кримінальної поліції Рісто Лохі, якого цитує Yle.
За його словами, результати, найімовірніше, будуть оголошені після літа. Поліція розслідує справу за статтею заподіяння шкоди в тяжкій формі. Слідство, головним чином, з'ясовує пересування контейнеровоза Newnew Polar Bear під прапором Гонконгу.
Наприкінці травня Reuters повідомило, що естонська влада не отримала від китайської сторони відповіді на запит про надання юридичної допомоги.
Лохі не повідомляє, чи отримала фінська поліція запитувану інформацію від китайської влади.
Пошкодження газопроводу Balticconnector, що зв'язує Фінляндію та Естонію, було виявлено в ніч із суботи, 7 жовтня, на неділю, 8 жовтня 2023 року. Також було пошкоджено телекомунікаційний кабель.
Розслідування ще триває, але головною версією вважається пошкодження якорем китайського торгового судна New New Polar Bear, яке йшло у Санкт-Петербург і проходило над газопроводом. На морському дні виявили сліди від якоря, сам відірваний якір також виявили неподалік від місця розриву труби. Судно помітили на стоянці у Петербурзі без другого якоря.
Фінські слідчі зосередилися на співпраці з китайською владою для остаточного доведення провини й притягнення судна до відповідальності, оскільки відповідальні за нього особи ухиляються від співпраці.
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