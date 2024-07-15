Тема підриву «Північного потоку» і «Північного потоку 2» закрита, - прем'єр Швеції

Тема підриву газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" остаточно закрита після проведеного розслідування.

Про це у своєму інтерв'ю заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TIME.

Говорячи про саботажі з боку РФ, журналіст нагадав, що у 2022 році сталася атака на трубопровід "Північний потік-2", після чого Швеція провела розслідування цієї атаки, а потім закрила його.

На питання, щодо того, чи може прем'єр щось розповісти про висновки цього розслідування, Крістерссон відмовився від коментарів.

"Ні, не можу", - сказав прем'єр.

Журналіст зауважив, що така відповідь може наштовхнути людей на думку, що відбувається якесь приховування та уточнив, чи є це справедливим.

"У нас було офіційне розслідування, тому що це сталося не на шведській території, а у шведській економічній зоні. Це було зроблено досить традиційно, і вони дійшли висновку, що не можуть нікого звинувачувати в цьому. У них не було справи. Тож для нас це питання закрите", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, що під час розслідування розсекречені документи пролили світло на роль уряду Німеччини у просуванні проекту "Північний потік-2".

Докладніше про це та про це, можна дізнатись у матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що невдовзі після Швеції Данія також завершила розслідування підриву газопроводів "Північний потік".

"Північні потоки"

"Північний потік-1" і "Північний потік-2", кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським "Газпромом" для перекачування 110 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини. Водночас "Північний потік-2" так і не було введено в експлуатацію через російське вторгнення, а "Північний потік-1" зупинив "Газпром" влітку 2022 року.

Три з чотирьох гілок газопроводів було підірвано 26 вересня 2022 року.