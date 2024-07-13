У Британії на території нафтопереробного заводу побудують першу в Європі водневу ТЕЦ

Компанія Essar Energy Transition, оператор нафтопереробного заводу Stanlow на північному заході Англії, планує побудувати на його території першу в Європі електростанцію, яка зможе працювати на водні. Про це повідомила пресслужба компанії.

Проєктна потужність майбутньої ТЕЦ - 125 МВт електроенергії й 6000 тонн на добу пари для опалення.

Новий енергооб'єкт планують побудувати у 2027 році, він замінить нинішні котельні Stanlow потужністю 50 МВт, які виробляють електроенергію для потреб НПЗ. Крім того, ТЕЦ на водні дасть змогу скоротити викиди вуглекислого газу на 740 000 тонн/рік.

Остаточне інвестиційне рішення щодо проєкту буде прийнято до кінця 2024 року.

Майбутня EET Hydrogen Power - це ключовий інфраструктурний проєкт у межах декарбонізації промислового кластера Hynet, де розташований НПЗ Stanlow. Будівництво нової електростанції також є невіддільною частиною процесу декарбонізації самого НПЗ, який хоче скоротити викиди вуглекислого газу на 95% до 2030 року та стати найменш вуглецевим НПЗ у світі.

Bloomberg вказує, що джерелом водню для ТЕЦ має стати інше майбутнє підприємство EET Hydrogen. Завод виготовлятиме так званий блакитний водень (з газу, який декарбонізується за допомогою технологій вловлювання та зберігання вуглецю).

Його збираються запустити в експлуатацію у 2028-2029 роках.

Електростанція EET Hydrogen Power працюватиме на іншому паливі, поки на майданчику не запрацює установка з виробництва водню.