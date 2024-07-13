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Росіянам можуть заблокувати YouTube уже в вересні
22:39 12.07.2024 |
Плани блокування в Росії відеохостингу YouTube вийшли на фінішну пряму. Так, доступ до YouТube, аудиторія якого в Росії перевищує 20 млн людей, може бути обмежений вже у вересні.
Про це заявило джерело, близьке до Адміністрації президента РФ, та джерело в компанії, яка займається збором інформації для силових структур, передає The Moscow Times.
"Протягом липня-серпня буде деградація, тобто в окремих регіонах будуть погіршуватися умови роботи YouTube. В якихось уповільнюватиметься, в якихось - підлагувати сайт, десь додаток відвалюватиметься. А у вересні розпочнеться блокування", - стверджує джерело, близьке до АП.
12 липня "Ростелеком" попередив про технічні проблеми в роботі обладнання, що належить компанії Google, що, як стверджує російська держкорпорація, може вплинути на якість роботи YouTube. Швидкість завантаження та якість відео може знизитися "в абонентів усіх російських операторів", заявив "Ростелеком", додавши, що зараз "спостерігається серйозне навантаження наявних потужностей, у тому числі на пірингових стиках".
Своєю чергою прессекретар російського президента Дмітрій Пєсков заявив, що російська влада не планує обмежувати доступ до YouTube, а складнощі в роботі сервісу пов'язані з проблемами з обладнанням.
"Ні, планів таких не було. [...] Йдеться про проблему з обладнанням, яке вже понад два роки ніяк не оновлюється. Інших пояснень тут не може бути", - сказав Пєсков.
Про те, що YouTube може бути уповільнений для російських користувачів, минулого тижня повідомив заступник голови комітету Держдуми РФ з інформаційної політики Антон Горєлкін. За його словами, на початковому етапі такий захід вірогідніший, ніж повне обмеження доступу, а готуватися до нього слід усім, хто працює з платформою.
Як повідомлялося, ще на початку березня 2022 року Google зупинила продаж реклами у всіх своїх сервісах у Росії. Заборона поширюється, зокрема, на пошук, YouTube та партнерські мережі.
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