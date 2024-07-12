Ціни виробників у США в червні зросли на максимум за 15 місяців - на 2,6%

Ціни виробників у США (індекс PPI) у червні збільшилися на 2,6% порівняно з тим самим місяцем минулого року, йдеться в повідомленні міністерства праці країни.

Це максимальні темпи підвищення за п'ятнадцять місяців (з березня 2023 року).

Аналітики в середньому прогнозували зростання на 2,3%.

Згідно з переглянутими даними, у травні індекс PPI збільшився на 2,4%, а не на 2,2%, як повідомлялося раніше.

Менш волатильний індекс Core PPI, що не враховує вартості продуктів харчування та енергоносіїв, минулого місяця збільшився на 3% після підвищення на 2,3% у травні. Експерти в середньому очікували підйому на 2,5%.

Індекс PPI у червні збільшився на 0,2% порівняно з попереднім місяцем, Core PPI - на 0,4%. У травні перший показник не змінився, другий - зріс на 0,3%.

При цьому вартість товарів у червні зменшилася на 0,5% до травня (зокрема через падіння цін на бензин на 5,8%), тоді як послуги подорожчали на 0,6%.