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АНАЛІТИКА

Мер Будапешта, що підтримує Україну, виграв вибори з відривом у 293 голоси після перерахунку

 

Ліберальний та опозиційний до уряду Віктора Орбана мер Будапешта Гергей Корачонь залишився переможцем виборів міського голови угорської столиці після призначеного судом перерахунку голосів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило угорське видання Telex.

Таким чином Корачонь працюватиме на посаді другий термін після того, як перерахунок голосів підтвердив його перемогу над суперником, якого підтримав прем'єр-міністр Віктор Орбан.

Перевага Корачоня, який очолює угорську столицю з 2019 року, після перерахунку голосів зросла з мінімального 41 голосу до 293 - при тому, що в голосуванні взяли участь понад 700 тисяч виборців.

Його опонентом був Давід Вітезі, експерт з питань транспорту, який працював в уряді Орбана.

Орбан прагнув отримати контроль над ліберально налаштованим Будапештом.

На виборах мера зняття в останню хвилину кандидатки від "Фідес" і рішення прем'єр-міністра підтримати Вітезі, якого підтримувала інша партія, створило плутанину, яка призвела до великої кількості недійсних голосів, оскільки бюлетені для голосування на той час вже були надруковані.

Суд розпорядився провести повторний підрахунок.

Другий термін Корачоня на посаді мера розпочнеться в жовтні.
Ключові теги: Угорщина
 

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