Індійські нафтопереробники, можливо, змогли заощадити щонайменше $10,5 млрд, купуючи російську нафту за зниженими цінами після початку війни в Україні в лютому 2022 року.

Відповідно до звіту The Indian Express, основаного на аналізі торгових даних Індії, індійські нафтопереробники нарощували свої зусилля, щоб купувати нафту в росії за зниженими цінами в період із квітня 2022-го по травень 2024 року, що дозволило економити.

росія почала пропонувати свою нафту за зниженими цінами після того, як західні країни скоротили імпорт нафти із рф, намагаючись чинити тиск на російську економіку й приборкати наступ москви на Україну.

Такий розвиток подій вивів нафту до основних товарів у торгових зв'язках між Індією та росією, а москва стала головним постачальником нафти в Нью-Делі.

Минулого тижня під час візиту до росії прем'єр-міністр Нарендра Моді наголосив про важливість цього торгового партнерства, зазначивши, що воно принесло стабільність на міжнародний ринок. У 2023-2024 фінансовому році вартість імпорту нафти в Індію становила $139,86 млрд.

Відповідно до звіту India Express, якби вітчизняні нафтопереробники купували російську нафту (середня ціна за барель) за тією ж ставкою, що вони платили за нафту від усіх інших постачальників разом узятих, цей цифра зросла б до $145,29 млрд.

У попередньому фінансовому році обсяг імпорту нафти в Індію становив $162,21 млрд.

Купівля Індією нафти в росії стала предметом критики з боку Заходу. Найбільший ворог росії - Сполучені Штати - підштовхнув країни G-7 обмежити московські ціни на нафту до $60 за барель.

Вартість купівлі Індією нафти з росії перевищує ліміт, встановлений Заходом. Із цього приводу США нещодавно зауважили, що не просили Індію скоротити закупівлі нафти.

«Для нас важливо зберегти пропозицію нафти на ринку, одночасно обмежуючи прибуток росії від цього», - заявив у квітні Ерік Ван Ностранд, помічник міністра фінансів США з економічної політики.

Він додав, що покупці можуть домовитися про більші знижки на російську нафту за межами граничної ціни, якщо вони не користуються західними послугами, такими як страхування і брокерство - цей крок, за його словами, спрямований на обмеження каналів збуту москви.