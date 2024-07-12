Зеленського сплутав із Путіним, а Камалу Гарріс – з Трампом. Попри все, Байден налаштований балотуватися

Президент США Джо Байден на пресконференції в рамках саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що має намір рухатися далі у боротьбі за посаду президента та перемогти Дональда Трампа на виборах у листопаді. Байден вперше спілкувався з журналістами у такому форматі після дебатів із Трампом.

"У цій кампанії доведеться пройти довгий шлях, і тому я рухатимуся далі, - сказав Байден. - Гадаю, я найкращий кандидат для участі у виборах".

"Я беру участь у президентських перегонах не заради свого спадку, а щоб завершити розпочату справу. Все буде значно краще, якщо мене переоберуть", - сказав він, відповідаючи на запитання про заклики вийти з передвиборчих перегонів.

Промова Байдена на пресконференції більше нагадувала передвиборчу промову - він знову говорив про успіхи своєї адміністрації та досягнення у зовнішній та внутрішній політиці, а також дорікав Дональду Трампу.

"Америка не може відступати перед світом, ми маємо вести його за собою", - це був явний закид на адресу політики Трампа "Америка насамперед".

"Я переміг його один раз і маю намір перемогти його знову", - сказав Байден.

Пресконференція Байдена тривала майже годину. Журналісти довго і наполегливо розпитували 81-річного президента про передвиборчі плани та стан здоров'я.

Байден сам називав імена кореспондентів, зачитуючи їх з блокнота перед собою, після чого вони ставили запитання.

Така практика не є незвичайною, зазначає CNN, оскільки подібний формат допомагає уникнути криків та хаосу, які часто трапляються на таких заходах.

Загалом президент відповів на 19 питань від представників 10 ЗМІ.

Відповідаючи на перше запитання про те, чи готова віцепрезидентка Камала Гарріс у разі необхідності замінити його як кандидата, Байден обмовився і сказав: "Я не обрав би віцепрезидента Трампа на посаду віцепрезидента, якби не вважав, що вона має достатню кваліфікацію бути президентом".

За цей ляп відразу вхопився Дональд Трамп, опублікувавши відеоролик у своїй соцмережі Truth Social.

"Відмінна робота, Джо!"- написав він.

Загалом, як зазначають кореспонденти, на пресконференції Байден виглядав впевненим, спокійним і багато посміхався.

Але його обмовка про Гарріс була не першою за день.

Незадовго до пресконференції на церемонії за участю лідерів країн НАТО Байден знову обмовився, назвавши президента України Володимира Зеленського президентом Путіним.

"Тепер я хочу передати слово президенту України, який такий же відважний, як і рішучий. Пані та панове, президент Путін", - сказав Байден.

Він швидко зрозумів, що помилився, і додав: "Президент Путін? Він [Зеленський] переможе президента Путіна. Я так зосереджений на тому, щоб перемогти Путіна, ми повинні турбуватися про це".

"Я кращий", - пожартував Зеленський, що стояв поруч. "Ти значно кращий, чорт забирай", - відповів Байден.

Як зазначає кореспондент ВВС Ентоні Зуркер, Байден і раніше плутав імена іноземних лідерів, але представити Зеленського як Путіна - це особливо прикра помилка.

"Байден швидко виправився, але в критичний момент його кампанії, коли вся увага прикута до його виступу, це була та помилка, яка дуже розізлить демократів", - пише він.

Зуркер також зазначає, що під час виступу Байден зачитував текст із телесуфлера.

The New York Times написала, що головні американські телеканали розповіли у прайм-тайм про помилку президента.

Обмовка Байдена була дуже невчасною, оскільки саме зараз усі демократи аналізують його стан та здатність продовжувати передвиборчу кампанію, пише видання.

Телеканали ABC, CBS і NBC включили цей уривок у свої найпопулярніші новинні вечірні випуски.

"Жодних ознак того, що Байден готовий згорнути кампанію"

Ентоні Зуркер, кореспондент ВВС у Північній Америці

Джо Байден вийшов на сцену, коли на кону стояло все: його президентство, надії на переобрання, його політична кар'єра.

Однак, якщо ці ставки і були, то він навряд чи визнав це. Він відмахнувся від побоювань щодо своєї кампанії, які знову і знову висловлювали репортери, і пообіцяв, що боротиметься не за свою спадщину, а за те, щоб закінчити роботу, яку почав, вступивши на посаду 2021 року.

Це було або ознакою наполегливої ​​рішучості, або запереченням того, наскільки катастрофічним стало його становище.

Можливо, ляп Гарріс-Трамп стане найбільшою подією вечора, затьмаривши більш впевнений виступ, ніж дебати два тижні тому.

Звісно, ​​це дуже низька планка, яку треба подолати. І цього може бути недостатньо, щоб зупинити демократів від виступу проти нього. Але принаймні у четвер ввечері президент не показав жодних ознак того, що готовий згорнути свою кампанію.

Вирішальний момент

Пресконференція Джо Байдена стала для нього найбільшим випробуванням після невдалих дебатів із Дональдом Трампом наприкінці червня, які викликали нинішню кризу та численні заклики вийти з передвиборчих перегонів.

Весь цей час президент наполегливо і послідовно заявляв про рішучий намір брати участь у президентських виборах та перемогти Дональда Трампа.

Демократ та член Палати представників від Іллінойсу Бред Шнайдер, який раніше закликав Байдена вийти з перегонів, сказав, що пресконференція не змінила його позиції.

"Гадаю, президент чудово впорався зі своєю роботою. Він продемонстрував, що володіє питаннями як внутрішньої, так і зовнішньої політики. [...] Але річ у тому, що, як вже казали, ми не можемо допустити ситуацію, коли щодня доводиться хвилюватися і затримувати дихання. Під час пресконференції, дебатів чи мітингу", - сказав Шнайдер в інтерв'ю CNN.

Як зазначали кореспонденти ВВС, невдача чи помилка найближчими днями може лише підкріпити твердження, які актор Джордж Клуні, один з головних збирачів коштів для демократів, зробив у своїй статті для New York Times.

Клуні наголосив, що 81-річний Байден за свою політичну кар'єру виграв дуже багато битв, але він "не може перемогти у битві з часом".

За словами актора, він зустрівся з Джо Байденом три тижні тому і зрозумів, що ця людина вже не схожа на Байдена 2010 року і навіть на Байдена 2020 року.

У четвер NYT написала з посиланням на джерела, що деякі радники Байдена нібито обговорюють, як переконати його піти у відставку.

"Близькі союзники президента розробляють аргументи на користь того, чому він має завершити свою перевиборчу кампанію, хоча незрозуміло, чи ці обговорення дійшли до самого президента", - зазначає видання.

У Білому домі цю інформацію заперечують. "Це однозначно неправда. Команда президента твердо стоїть на його боці", - заявив New York Times прессекретар Білого дому Ендрю Бейтс.