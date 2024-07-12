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АНАЛІТИКА

Влада РФ візьме під контроль росіян, які мають понад тисячу підписників у соцмережах

 

Росіян із щоденною аудиторією у соціальних мережах понад 1 тис. осіб зобов'яжуть передавати відомості про себе до Роскомнагляду.

Відповідна пропозиція наразі опрацьовується у відомстві, передає The Moscow Times.

"Згідно з ініціативою, такий користувач зобов'язаний повідомити в Роскомнагляд свої П.І.Б. і контактну інформацію для направлення юридично значимих відомостей. Це не реєстрація у відомстві, а повідомлення регулятора про те, що власник облікового запису займається поширенням інформації", - пояснили в Роскомнагляді.

При цьому в кожного користувача соцмереж залишається можливість обмежити перегляд своєї сторінки сторонніми людьми й уникнути передачі відомостей про себе, додали у відомстві.

Ініціатива також передбачає, що російським компаніям буде заборонено розповсюджувати свою рекламу на публічних сторінках, користувачі яких не надали інформацію про себе.

Нову вимогу в Роскомнагляді пояснили тим, що, згідно з чинним законодавством, інформація, що розповсюджується без використання ЗМІ, повинна включати достовірні відомості про її власника або розповсюджувача у формі та обсязі, достатньому для його ідентифікації. Це стосується зокрема й персональних сторінок у соцмережах.

На даний момент, як зазначили у відомстві, "зловмисники" реєструють на сім-картки без встановленого власника фейкові акаунти в месенджерах та соцмережах, а потім "створюють спільноти, в яких розповсюджують фейки, інформацію, що закликає до насильства, залучає дітей до скоєння протиправних дій та інші заборонені відомості".

"Сьогодні онлайн-платформи часто виконують роль ЗМІ для росіян. Анонімність розповсюджувачів контенту небезпечна: повідомлення екстремістського змісту можуть зробити ефект розірваної бомби. Недостовірна інформація - завдати шкоди не лише окремій особі, а й безпеці цілої держави", - зауважили Роскомнагляді.

"Залізна завіса" для росіян

У червні стало відомо, що Федеральна податкова служба Росії збирається створити автоматизовану систему визначення статусу податкового і валютного резидента Росії для фізичних осіб.

До того повідомлялося, що Роскомнагляд розглядає можливість за замовчуванням заблокувати зарубіжні дзвінки для росіян.

Згодом Росія обмежила на своїй території мовлення безкоштовного пакету супутникового телебачення "Свобода", де транслюють незалежні російськомовні ЗМІ, таким чином уперше почавши глушити західні супутникові канали.

На початку липня Міністерство внутрішніх справ Росії підготувало законопроєкт, який, у разі його ухвалення, наділить Федеральну cлужбу безпеки РФ та МЗС Росії повноваженнями щодо вилучення внутрішніх та закордонних "недійсних" паспортів росіян, зокрема за кордоном.

Так, у разі вилучення закордонного паспорта за кордоном громадянину буде видано документ для повернення на територію Росії.

Пізніше стало відомо, що в Росії хочуть заборонити іноземні підручники, оскільки студенти в російських університетах мають навчатися за підручниками, розробленими в Росії, які відповідають "традиційним цінностям.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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