У Росії цьогоріч 52% вугільних підприємств стали збитковими

Частка збиткових вугільних підприємств у Росії перевищила 52%, експорт вугілля скоротився на 12%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з даними Росстату, в січні-квітні 2024 року загальний прибуток російських вугільних компаній склав 14,3 мільярда рублів (162 млн дол.), що в 15 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року. У 2023 році частка прибуткових підприємств у вугільній галузі становила 67%, а у 2022 році - 79%.

Падіння доходів пояснюється мінімальними цінами на експорт вугілля, які не зростають із квітня. Зростання залізничних тарифів і ставок на навантаження вугілля в портах також призвело до скорочення експорту вугілля на 12% у першому кварталі 2024 року.

Комісія з енергетики при Держраді HA вважає, що за підсумками 2024 року збитки російської вугільної галузі можуть становити 450 млрд рублів (5,1 млрд дол.).

Як повідомлялось, у серпні 2022 року країни ЄС відмовилися від імпорту російського вугілля в рамках санкцій через вторгнення російських військ до України. Раніше, у квітні 2022 року від російського вугілля відмовилася також Японія.