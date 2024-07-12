На Близькому Сході почала процвітати контрабанда курдської нафти до Ірану та Туреччини

Тисячі нафтових автотанкерів щодня прямують з околиць столиці Курдистану Ербіля до Ірану та Туреччини.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За інформацією Reuters, понад 1000 автотанкерів перевозять щонайменше 200 000 барелів дешевої нафти щодня до Ірану та, меншою мірою, до Туреччини. Ця тіньова торгівля приносить близько 200 мільйонів доларів на місяць.

Такий неофіційний експорт, масштаби якого раніше не повідомлялися, є однією з причин, чому Ірак не може дотримуватися скорочення видобутку, узгодженого з картелем ОПЕК цього року.

За словами іракського посадовця, уряд не має точних даних про те, скільки нафти контрабандою потрапляє до Ірану та Туреччини.

За словами американського чиновника, цей бізнес також може поставити Курдистан на шлях зіткнення з близьким союзником Вашингтоном, який оцінює, чи не порушує ця торгівля економічні санкції США проти Ірану. До минулого року Курдистан експортував більшу частину своєї нафти офіційним Іраксько-Турецьким трубопроводом (ІТП), що пролягає від іракського нафтового міста Кіркук до турецького порту Джейхан.

Але цей експорт обсягом близько 450 000 барелів на добу (б/д) припинився в березні 2023 року, коли міжнародний трибунал задовольнив вимогу федерального уряду Іраку припинити поставки, залишивши трубопровід у юридичній і фінансовій невизначеності.