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АНАЛІТИКА

Байден: Не бачу зараз причин говорити з Путіним

 

Президент США Джо Байден заявив, що не готовий говорити з російським лідером Владіміром Путіним, поки він не змінить свою поведінку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на пресконференції після саміту НАТО у Вашингтоні.

Байден сказав, що не бачить у Путіна готовності до зміни поведінки.

"Я не бачу причин говорити причин говорити з Путіним прямо зараз. Не так багато він готовий зробити у сенсі зміни поведінки. Але немає світового лідера, з яким я не готвовий взаємодіяти", - сказав Байден.

"Але чи Путін готовий говорити? Я не готовий говорити з Пуьтіним, доки він не змінить свою поведінку", - наголосив президент США.

Він сказав, що Путін має проблему. "Він думав, що виграв війну, але досі захопив 17,3% території України. Вони не були успішними, вони зазнали жахливих людських втрат. Вони втратили понад 350 тисяч військових, вбитими чи пораненими. Понад мільйон освічених молодих людей залишили Росію", - перелічив він.

За його словами, ідея того, що Росія зміниться фундаментальним в найближчому майбутньому не реалістична. Байден також додав, що РФ не зупиниться на Україні і пригадав виступ Путіна перед вторгненням.

Він повторив, що готовий говорити з будь-яким лідером, в тому числі Путіним, якщо Путін захоче говорити, зателефонує мені.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що безпосередньо перед початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну кремлівський лідер Владімір Путін розповідав йому, що Україна буцімто "належить" Росії.

ЗМІ повідомляли, що президент Франції Емманюель Макрон провів конфіденційні розмови з президентом США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцом у лютому з метою переконати їх змінити стратегію Заходу у війні РФ проти України.
Ключові теги: США, Росія
 

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