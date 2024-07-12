Байден: Європейські союзники скоротять інвестиції в Китай через допомогу РФ

Президент США Джо Байден заявив, що європейські союзники готові скоротити інвестиції в Китай, якщо Пекін продовжить підтримувати Росію, зробивши попередження після того, як НАТО звинуватило КНР у сприянні загарбницькій війні РФ проти України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Американський лідер зазначив, що Пекін не постачає зброю Москві, але також підкреслив, що Китай не отримає фінансової вигоди, "якщо вони постачатимуть Росії інформацію та можливості".

За його словами, лідер КНР Сі Цзіньпін вважає, що Китай є достатньо великим ринком, щоб "заманювати будь-яку країну, в тому числі європейські країни, щоб інвестувати туди в обмін на зобов'язання з боку Європи".

"Деякі з наших європейських друзів скоротять свої інвестиції (у разі, якщо Китай продовжить свою допомогу)", - наголосив Байден.

Нагадаємо, рішення саміту НАТО, який пройшов 9-11 липня у Вашингтоні, назвало Китай вирішальною силою, що сприяє війні Росії проти України.

Це викликало гнівну реакцію місії Китаю при ЄС, яка закликала НАТО "припинити роздувати так звану китайську загрозу і провокувати конфронтацію і суперництво".

Ці коментарі також з'явилися в той час, коли Пекін проводить військові навчання з Білоруссю, яку глава Росії Владімір Путін використав як плацдарм для свого вторгнення в Україну у 2022 році.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні заявив, що Китай не може живити війну РФ без наслідків для своїх інтересів і репутації.

Тим часом угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що його країна виступає проти перетворення Північноатлантичного Альянсу на "антикитайський" блок і не підтримуватиме його в цьому.