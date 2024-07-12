Населення ЄС росте другий рік поспіль завдяки біженцям з України

Населення 27 країн Європейського Союзу зростає другий рік поспіль, збільшившись за 2023 рік на 1,6 млн осіб до 449,2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, негативна природна зміна (більше смертей, ніж народжень) була перекрита позитивним сальдо міграції.

"Спостережуване зростання населення можна значною мірою пояснити зростанням міграційних рухів після COVID-19 і припливом переміщених осіб з України, які отримали тимчасовий статус захисту в країнах ЄС в результаті російської агресивної війни в лютому 2022 року", - йдеться в повідомленні.

Населення ЄС зросло з 354,5 млн у 1960 році до 449,2 млн на 1 січня 2024 року, збільшившись на 94,7 млн осіб. Темпи зростання населення поступово сповільнювалися в останні десятиліття: населення ЄС збільшувалося в середньому приблизно на 0,6 млн осіб на рік у період 2015-2024 років, тоді як середній приріст у 1960-х роках становив 2,9 млн осіб на рік.

Хоча населення ЄС ненадовго скоротилося у 2020 році приблизно на 0,5 млн осіб, а у 2021 році - майже на 0,3 млн осіб через пандемію COVID-19, воно почало відновлювати своє зростання.

Населення окремих країн ЄС на 1 січня 2024 року становило від 0,6 млн на Мальті до 83,4 млн у Німеччині. Німеччина, Франція та Італія разом становили майже половину (47%) від загальної чисельності населення ЄС на 1 січня 2024 року.

Хоча загальна чисельність населення ЄС збільшилася у 2024 році, не в усіх країнах ЄС було зареєстровано приріст. Загалом у 7 країнах було зафіксовано скорочення населення у період з 1 січня 2023 року по 1 січня 2024 року, при цьому найбільше скорочення було зафіксовано у Польщі (-132 800 осіб), Греції (-16 800) та Угорщині (-15 100). Зростання спостерігалося у 20 інших країнах, при цьому найбільше в Іспанії (+525 100), Німеччині (+330 000) та Франції (+229 000).

Нагадаємо, за останніми даними Євростату, українах ЄС перебувають 4,263 млн осіб із тимчасовим захистом з України.