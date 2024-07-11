ЗМІ дізнались, які покарання обговорюють в ЄС для «миротворця» Орбана

Держави Європейського Союзу розглядають різні варіанти покарань для Угорщини через неузгоджений візит її прем'єр-міністра Віктора Орбана до Росії, зокрема позбавлення Будапешта головування в Раді ЄС.

Про це видання Financial Times дізналось від дипломатичних джерел у ЄС, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією FT, "багато країн - членів ЄС" обговорюють можливість бойкоту традиційних неформальних міністерських зустрічей, які відбудуться в Угорщині під час її головування. Деякі з них, що відбулись із початку липня, вже бойкотували.

Менша група держав Євросоюзу також почала неформальні дискусії про те, "як використати договір про ЄС, щоб обмежити Орбану простір для маневру під час головування", йдеться в матеріалі.

Серед іншого, деякі посадовці ЄС у приватному порядку обговорювали можливість позбавлення Угорщини головування в Раді Євросоюзу, про що раніше писала і "ЄвроПравда".

"Інституції ЄС не повинні були потрапити в пастку Орбана. Законодавство ЄС має використовуватися для захисту союзу", - сказав Financial Times європейський дипломат на умовах анонімності.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала FT, що дії Орбана стали вагомим аргументом на користь усунення одностайності в ухваленні рішень у ЄС, особливо з питань зовнішньої політики.

За її словами, Орбан повинен зрозуміти, що країни не можуть бути "абстрактними, нейтральними спостерігачами" війни Росії проти України і що всі сторони повинні чітко визначити свою позицію.

Раніше низка європейських лідерів розкритикували "миротворчий" візит Віктора Орбана до Москви. Юридична служба Євросоюзу встановила, що переговори угорського прем'єра з Путіним суперечить договорам ЄС.