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АНАЛІТИКА

Китай критикує декларацію саміту НАТО, в якій йдеться про його підтримку РФ

 

Китай розкритикував декларацію саміту НАТО у Вашингтоні, в якому Альянс назвав КНР "вирішальним фактором", що сприяє війні Росії проти України. У декларації, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів і оприлюдненій увечері 10 липня, Альянс також звинуватив Пекін в створенні системних викликів для євроатлантичної безпеки. Як передає Reuters у четвер, 11 липня, речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь на брифінгу назвав цей документ упередженим і таким, що "сіє розбрат".

"Щодо кризи в Україні, НАТО перебільшує відповідальність Китаю. Це безглуздо і відбувається зі злим умислом, - заявив він. - Ми закликаємо НАТО замислитись над першопричиною кризи і над тим, що Альянс зробив, і вжити конкретних заходів для деескалації, а не перекладати провину".

В НАТО вважають, що Китай створює безпекові виклики

Країни-члени НАТО в декларації саміту, зокрема, вказали, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України "через так зване партнерство "без обмежень" і масштабну підтримку російської оборонно-промислової бази". Це посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів та євроатлантичної безпеки, йдеться у декларації.

Підписанти закликали КНР "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії", зокрема передачу засобів подвійного призначення, як-от компоненти зброї, обладнання та сировина. "КНР не може дозволити вести найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це не зашкодило її інтересам і репутації", - йдеться в декларації.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Китай, Росія
 

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