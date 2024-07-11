Литва от-от може вийти з угоди про заборону касетних боєприпасів

У межах пропозиції від Міноборони Литви, уряд країни схвалив розгляд виходу з конвенції про касетні боєприпаси.

Уряд Литви 3 червня схвалив пропозицію Міністерства оборони про вихід з міжнародної угоди про касетні боєприпаси. Декларацію ще має затвердити парламент і президент. Як пояснило на сайті Міноборони Литви, причиною є погіршення ситуації з безпекою та пряма загроза країні з боку Росії.

Так звана Конвенція Осло 2008 року забороняє державам-підписантам виробляти, володіти, використовувати та передавати касетні боєприпаси з десятьма або більше бомбами, кожна з яких вагою чотири кілограми або менше. Типи суббоєприпасів вагою щонайменше 20 кілограмів кожен також заборонені.

У Міноборони Литви зазначили, що Росія не підписувала цю угоду та активно використовує касетні боєприпаси в Україні, що становить загрозу для країн, які відмовилися від їх використання.

Загалом конвенцію була підписали 124 держави, з яких 112 ратифікували її, поміж них і Литва. Окрім Росії не підписали також США, Китай, Індія, Ізраїль, Польща та деякі пострадянські країни, включаючи Україну, Естонію та Латвію.

Оборонне відомство Литви пояснило причину виходу: боєприпаси є одними з найефективніших засобів для оборони великих територій і зменшують матеріально-технічні зусилля та витрати вдвічі порівняно зі звичайними боєприпасами.

До того ж Литва має спільний кордон із Росією, і переймається про можливе вторгнення Росії в їхню країну.