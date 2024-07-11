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АНАЛІТИКА

Дохід Росії від експорту нафти впав до мінімуму за чотири місяці - Bloomberg

 

Доходи Російської Федерації від експорту нафти впали до мінімуму з лютого на тлі дещо менших обсягів поставок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

За останні чотири місяці лише у лютому доходи Росії були нижчими, ніж у червні.

Також за даними МЕА, Росія заробила 16,7 мільярда доларів США від експорту нафти в червні, що на 1,2% менше, ніж у попередньому місяці.

Зниження місячного доходу відбулося через те, що експорт російської сирої нафти та нафтопродуктів у червні впав до 7,6 мільйона барелів на день з 7,7 мільйона барелів на день місяцем раніше.

Середня ціна на нафту в Росії у червні трохи зросла до 70,39 доларів за барель з 70,05 у травні, але вищі ціни не компенсували зниження експортних потоків.

Російські барелі в середньому продовжували торгуватися значно вище «цінової стелі» в 60 доларів, встановленої промислово розвиненими країнами «Групи семи» у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

Водночас доходи Росії від експорту нафти підскочили майже на 23% порівняно з роком раніше.

Як повідомляв Укрінформ, експорт сирої нафти з Росії за останній тиждень, до 7 липня, знизився найбільше з моменту вторгнення Росії в Україну в 2022 році.
Ключові теги: Росія
 

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