США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю з 2026 р. - заява Білого дому

США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю з 2026 року, зокрема ракети SM-6 і "Томагавк", а також гіперзвукову зброю, повідомили США і ФРН у спільній заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому.

"Сполучені Штати розпочнуть поступове розгортання засобів ведення вогню великої дальності для своєї багатопрофільної оперативної групи в Німеччині у 2026 році в рамках планування довгострокового розміщення цих засобів у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що США, зокрема, планують розмістити в Німеччині ракети SM-6, "Томагавк", а також гіперзвукову зброю, що розробляється, розраховану на значно більшу дальність, ніж нинішня в Європі.

"Використання цих передових можливостей продемонструє прихильність Сполучених Штатів до НАТО, а також їхній внесок у європейське інтегроване стримування", - наголошується в повідомленні.