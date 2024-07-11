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АНАЛІТИКА

Литва передає Україні боєприпаси, безпілотники та розкладачки - Міноборони

 

В Україну в четвер, 11 липня, прибула нова партія військової допомоги від Литви, що включає безпілотники, патрони 5,56x45 мм і розкладачки для української армії.

Як повідомляє Міноборони Литви, у відповідь на запити України цього року Литва вже поставила 155-мм боєприпаси, бронетранспортери M577, бронетранспортери M113, системи захисту від безпілотників, зимове спорядження і комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, частково розібраний легкий штурмовик L-39ZA "Albatros" та іншу допомогу.

Литва надає Україні довгострокову підтримку розміром 1 млрд євро, надала Україні військову допомогу на суму близько 641 млн євро.

"Цього року вже було надано близько 115 млн євро, і ми сподіваємося, що ця динаміка збережеться", - зазначили у відомстві.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Литва
 

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