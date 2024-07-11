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Литва наклала рекордний штраф на криптофірму, клієнтами якої були росіяни
12:28 11.07.2024 |
Литва оштрафувала криптокомпанію Payeer на рекордні 9,3 мільйона євро за порушення санкцій та відмивання грошей її російськими клієнтами.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Зареєстровану в країні компанію Payeer оштрафували на 8,24 мільйона євро за порушення міжнародних санкцій та на 1,06 млн євро за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Служба розслідування фінансових злочинів Литви заявила, що Payeer дозволяла російським клієнтам проводити транзакції в рублях, переказуючи їх з російських банків, на які поширюються санкції ЄС.
"Російські фізичні та юридичні особи отримали можливість отримати криптовалютний гаманець, послуги з управління рахунком або зберігання криптовалюти", - заявили у відомстві.
Наразі Вільнюс намагається скоротити кількість криптофірм за допомогою нового плану ліцензування, щоб запобігти зловживанню цифровими активами для відмивання грошей або обману інвесторів.
Раніше капітан російського вантажного судна Atlantic Navigator II, яке кілька тижнів утримувалося в порту німецького Ростока, змушений був заплатити штраф у розмірі 8 000 євро за порушення санкцій ЄС.
Нагадаємо, Рада ЄС 24 червня ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.
За даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу, в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".
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