Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На саміт НАТО запрошені країни Індо-Тихоокеанського регіону

На саміт НАТО запрошені країни Індо-Тихоокеанського регіону

 

Лідери країн-членів НАТО в ході третього дня саміту у Вашингтоні у четвер, 11 липня, проведуть переговори з лідерами Японії, Південної Кореї, Австралії та Нової Зеландії. Хоча чотири країни Індо-Тихоокеанського регіону не є членами НАТО, проте вони були запрошені обговорити спільні інтереси безпеки, передає агентство dpa. Після цього заплановані подальші переговори з президентом України Володимиром Зеленським та засідання Ради Україна-НАТО.

Як нагадує dpa, перед самітом Китай звинуватив НАТО в розпалюванні напруженості в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

В НАТО вважають, що Китай створює безпекові виклики

Водночас країни-члени НАТО в декларації саміту, ухваленій за підсумками засідання Північноатлантичної ради на рівні глав держав і урядів і оприлюдненій увечері у середу, 10 липня, вказали, що Китай став вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України "через так зване партнерство "без обмежень" і масштабну підтримку російської оборонно-промислової бази". Це посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів та євроатлантичної безпеки, йдеться у декларації.

Підписанти закликали КНР "припинити будь-яку матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії", зокрема передачу засобів подвійного призначення, як-от компоненти зброї, обладнання та сировина. "КНР не може дозволити вести найбільшу війну в Європі в новітній історії без того, щоб це не зашкодило її інтересам і репутації", - йдеться в декларації.

Країни-члени НАТО вказують й на те, що КНР продовжує створювати системні виклики євроатлантичній безпеці. "Ми спостерігаємо постійну зловмисну кібер- і гібридну діяльність, зокрема дезінформацію, що походить з КНР", - зазначили підписанти декларації.

Альянс закликав Китай дотримуватись зобов'язання діяти відповідально в кіберпросторі, підтримати міжнародні зусилля щодо сприяння відповідальній поведінці в космосі та долучитися до дискусій щодо зменшення стратегічних ризиків внаслідок розповсюдження ядерної зброї і "сприяти стабільності через прозорість".

Нагадаємо, що у в декларації Вашингтонського саміту НАТО країни-учасниці Північноатлантичного альянсу погодилися виділити у 2025 році щонайменше 40 мільярдів євро військової допомоги Києву, а також зафіксували, що майбутнє України - в Альянсі.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4629  0,03 0,07 41,0775  0,05 0,13
EUR 43,8400  0,07 0,17 44,5954  0,05 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8300  0,16 0,41 40,8600  0,17 0,43
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес