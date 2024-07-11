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АНАЛІТИКА

Країни ОПЕК+ у червні на 580 тис. б/д перевищили план із видобутку нафти з урахуванням добровільних скорочень - МЕА

 

Країни ОПЕК+ у червні видобували 34,43 млн б/д нафти, тоді як за умовами угоди - з урахуванням усіх добровільних скорочень низки членів альянсу - мали видобувати 33,85 млн б/д, підрахували аналітики Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

Таким чином, перевищення плану за підсумками минулого місяця становило 580 тис. б/д. Щодо травня країни об'єднання скоротили нафтовиробництво на 50 тис. б/д.

Видобуток держав ОПЕК, які беруть участь в угоді, в червні становив 21,63 млн б/д, що на 410 тис. б/д вище за план. Країни не-ОПЕК минулого місяця видобували на 170 тис. б/д понад дозволений рівень - 14,38 млн б/д (12,8 млн б/д без урахування Мексики).

Найбільше перевищення дозволеного рівня видобутку нафти в червні зафіксовано в ОАЕ - на 370 тис. б/д, Іраку - на 260 тис. б/д, Казахстані - на 110 тис. б/д. Росія перевищила цільовий рівень минулого місяця на 240 тис. б/д, за видобутку 9,22 млн б/д.

Водночас низка країн не дотягнула до цільового рівня, зокрема, Саудівська Аравія, яка видобувала 8,85 млн б/д за плану 8,98 млн б/д. Також нижче необхідного рівня видобувала Нігерія - на 180 тис. б/д, Азербайджан - на 60 тис. б/д.

МЕА очікує, що з урахуванням поступового скасування з четвертого кварталу добровільних скорочень низки країн ОПЕК+ видобуток нафти альянсу в другому півріччі буде на 560 тис. б/д вищим за червневий рівень. Проте світу в третьому кварталі бракуватиме 800 тис. б/д нафти ОПЕК+, у четвертому - 400 тис. б/д.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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