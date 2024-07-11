Іран нарощує виробництво ракет й дронів для збуту Росії - Reuters

Іран суттєво наростив потужності для виробництва ракет й дронів, які призначені для Росії, Хезболли та єменських хуситів.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать супутникові фотографії, з якими ознайомився Reuters.

"Фотографії, зроблені супутниками приватної компанії "Planet Labs", показують військову базу Модарес у березні й комплекс із виробництва ракет Хоїр у квітні. На них видно, що на обох обʼєктах, розташованих поблизу Тегерана, зʼявилося більше 30 нових будівель", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що багато з цих нових будівель оточені високими ґрунтовими валами. Такі земляні насипи часто повʼязані із виробництвом ракет, пояснює агентство.

Reuters додає, що розширення виробничих потужностей у Хоїрі розпочалося у серпні минулого року, а в Модаресі - у жовтні. "Троє анонімних іранських посадовців підтвердили, що Модарес та Хоїр розбудовують для нарощування виробництва звичайних балістичних ракет", - зауважується у статті.

За словами іншого поінформованого джерела Reuters, розширення обох військових обʼєктів також дозволить подвоїти виробництво Іраном дронів. "Деталі до дронів та ракет будуть продані Росії, зібрані дрони - хуситам, а ракети - Хезболлі", - зазначає агентство.

Як повідомлялося, Іран вже й так має на озброєнні більше як 3000 різних балістичних ракет, призначених для доставки як звичайних, так і ядерних боєголовок. Це - найбільший арсенал на Близькому Сході.