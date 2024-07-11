Фінансові новини
- |
- 11.07.24
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Спікер Джонсон підтримав скасування обмежень для ЗСУ на використання американської зброї
10:43 11.07.2024 |
Усі обмеження для України щодо використання американської зброї у війні з Росією повинні бути зняти. Саме така воля Конгресу.
Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Після зустрічі з делегаціями країн НАТО на саміті у Вашингтоні він сказав, що це питання обговорювалося. "Я прихильник цього", - відповів він на питання щодо зняття обмежень з української армії.
"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм (ЗСУ, - ред.) гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже встигли надіслати. Щоб вони вели могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього", - сказав він.
За його словами, "намір Конгресу був саме таким".
Нагадаємо, 10 липня Майк Джонсон зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.
Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки. Дебати з цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюється на саміті НАТО 9-11 липня.
Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір зняттю всіх обмежень на використання своєї зброї Києвом. Адміністрація Байдена заявляє, що не допускала українських ударів у глибині Росії, вважаючи це червоною лінією для запобігання ескалації з Москвою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кілька тисяч осіб уже зареєструвалися для участі в Українському легіоні в Польщі - глава МЗС Сікорський
|Союзники по НАТО оголосили про забезпечення військової підтримки Україні в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року
|НАТО вирішив створити структуру з надання допомоги і тренування для України
|Рішення саміту НАТО: повноцінне членство України стало незворотним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Данія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України
|Дохід Росії від експорту нафти впав до мінімуму за чотири місяці - Bloomberg
|НАТО переймає на себе командні функції з військової допомоги Україні - Яценюк
|США планують розмістити в Німеччині далекобійну зброю з 2026 р. - заява Білого дому
|Литва передає Україні боєприпаси, безпілотники та розкладачки - Міноборони
|Литва наклала рекордний штраф на криптофірму, клієнтами якої були росіяни
|Казахстан вимагає вивести з країни російські цінні папери
Бізнес
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів