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АНАЛІТИКА

Спікер Джонсон підтримав скасування обмежень для ЗСУ на використання американської зброї

 

Усі обмеження для України щодо використання американської зброї у війні з Росією повинні бути зняти. Саме така воля Конгресу.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Після зустрічі з делегаціями країн НАТО на саміті у Вашингтоні він сказав, що це питання обговорювалося. "Я прихильник цього", - відповів він на питання щодо зняття обмежень з української армії.

"Я пояснив, що воля Конгресу полягає в тому, щоб дозволити їм (ЗСУ, - ред.) гнучкість у використанні зброї та допомоги, яку ми вже встигли надіслати. Щоб вони вели могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього", - сказав він.

За його словами, "намір Конгресу був саме таким".

Нагадаємо, 10 липня Майк Джонсон зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Ключовою темою розмови було зміцнення українсько-американської співпраці.

Україна заявила, що їй необхідно завдавати ударів по військових цілях на території Росії, щоб захистити себе та відбити російські атаки. Дебати з цього питання між її союзниками є одним із головних питань, які обговорюється на саміті НАТО 9-11 липня.

Деякі європейські країни, такі як Велика Британія, висловили підтримку позиції України, але уряд США досі чинив опір зняттю всіх обмежень на використання своєї зброї Києвом. Адміністрація Байдена заявляє, що не допускала українських ударів у глибині Росії, вважаючи це червоною лінією для запобігання ескалації з Москвою.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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