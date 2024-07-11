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НАТО заявив про готовність бази протиракетної оборони Альянсу в Польщі
08:42 11.07.2024 |
Новий американський об'єкт протиракетної оборони в польському Редзіково введений в дію і готовий до оборони Альянсу.
Про це повідомили у НАТО, передає "Європейська правда".
Цей об'єкт, який отримав назву Aegis Ashore, є частиною більшого протиракетного щита НАТО і призначений для виявлення, відстеження і перехоплення балістичних ракет у польоті.
"Це важливий крок для трансатлантичної безпеки і здатності НАТО захищатись від зростаючої загрози балістичних ракет", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Балістичні ракети широко використовувались в конфліктах в Україні і на Близькому Сході. Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом для виконання основного завдання НАТО - колективної оборони", - додав він.
Протиракетна оборона НАТО дозволяє виявити ракетну атаку і використовує радіолокаційні дані для наведення перехоплювача на знищення наступальної балістичної ракети супротивника.
Об'єкт протиракетної оборони в Польщі може захищати від балістичних ракет малої і середньої дальності. Aegis Ashore є ключовим компонентом "Посилених оперативних можливостей" протиракетної оборони НАТО, проголошених главами держав і урядів країн Альянсу на Вашингтонському саміті.
Місія ПРО НАТО полягає в захисті населення, території і сил НАТО в Європі від зростаючої загрози, яку становлять балістичні ракети. Ключовими елементами протиракетного щита НАТО є два американські об'єкти Aegis Ashore в Польщі і Румунії, есмінці ВМС США в Роті, Іспанія, і радар раннього попередження в Кюречику, Туреччина.
Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що польська сторона не буде збивати російські ракети, які летять через Україну в її напрямку, якщо не буде відповідного рішення на рівні НАТО.
Цього тижня глава польського уряду Дональд Туск після підписання безпекової угоди з Києвом заявив, що Польща залучить союзників по НАТО для обговорення можливого збиття російських ракет і дронів над територією України.
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