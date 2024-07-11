Союзники по НАТО закликали всі країни не допомагати Росії в її війні проти України, особливо попередивши Китай

Союзники по НАТО закликали всі країни не надавати жодної допомоги агресії Росії, особливо вказавши на роль Китаю, попередивши Пекін, що підтримка Росії не залишиться без негативного впливу на його інтереси і репутацію.

"Ми закликаємо всі країни не надавати жодної допомоги агресії Росії. Ми засуджуємо всіх тих, хто сприяє і тим самим подовжує російську війну в Україні", - йдеться в декларації саміту альянсу, ухваленій у середу у Вашингтоні.

Союзники констатували, що КНР стала "вирішальним фактором, що сприяє війні Росії проти України, завдяки своєму так званому партнерству "без обмежень" і широкомасштабній підтримці російської оборонно-промислової бази". "Це збільшує загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і євроатлантичної безпеки. Ми закликаємо КНР як постійного члена Ради Безпеки ООН, що несе особливу відповідальність за дотримання цілей і принципів Статуту ООН, припинити всю матеріальну і політичну підтримку військових зусиль Росії. Це охоплює передачу матеріалів подвійного призначення, таких як компоненти озброєння, обладнання та сировина, які служать сировиною для російського оборонного сектора. КНР не може допустити найбільшу війну в Європі в новітній історії без негативного впливу на її інтереси та репутацію", - йдеться в декларації.

Союзники зазначили, що КНР продовжує створювати "системні виклики євроатлантичній безпеці". "Ми стали свідками стійкої зловмисної кібер- і гібридної діяльності, включно з дезінформацією, яка походить із КНР. Ми закликаємо КНР підтримати своє зобов'язання діяти відповідально в кіберпросторі. Ми стурбовані розвитком космічних можливостей і діяльності КНР. Ми закликаємо КНР підтримати міжнародні зусилля з просування відповідальної поведінки в космосі", - деталізується в документі.

Союзники також вказали, що КНР продовжує швидко розширювати і диверсифікувати свій ядерний арсенал за рахунок більшої кількості боєголовок і складних систем доставки. "Ми закликаємо КНР взяти участь у дискусіях щодо зниження стратегічних ризиків і сприяти стабільності за допомогою прозорості. Ми, як і раніше, відкриті для конструктивної взаємодії з КНР, зокрема для забезпечення взаємної прозорості з метою захисту інтересів безпеки Північноатлантичного союзу. Водночас ми підвищуємо нашу загальну обізнаність, підвищуємо нашу стійкість і готовність, а також захищаємося від тактики примусу КНР і зусиль із розколу Північноатлантичного союзу", - йдеться в декларації.

Союзники також зазначили, що і Білорусь продовжує сприяти цій війні, надаючи свою територію та інфраструктуру. "Поглиблена політична і військова інтеграція Росії в Білорусь, включно з розміщенням передового російського військового потенціалу та особового складу, має негативні наслідки для регіональної стабільності та захисту Альянсу", - констатували вони.

Союзники особливо відзначили роль Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) та Ірану, які "розпалюють агресивну війну Росії проти України, надаючи Росії пряму військову підтримку, таку як боєприпаси і безпілотні літальні апарати, що серйозно впливає на євроатлантичну безпеку і підриває глобальний режим нерозповсюдження". "Ми рішуче засуджуємо експорт КНДР артилерійських снарядів і балістичних ракет, що порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, і з великим занепокоєнням відзначаємо поглиблення зв'язків між КНДР і Росією. Будь-яка передача Іраном Росії балістичних ракет і пов'язаних із ними технологій означатиме суттєву ескалацію", - йдеться в декларації.