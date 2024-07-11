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АНАЛІТИКА

Країни Балтії від'єднаються від енергосистеми Росії у лютому 2025 року

 

Міністри енергетики Естонії, Латвії та Литви на зустрічі в середу, 10 липня, підтвердили наміри синхронізуватись із континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E та від'єднатись від російської в лютому 2025 року.

Про це йдеться в пресрелізі литовського Міністерства енергетики, пише "Європейська правда".

Міністри енергетики країн Балтії оцінили звіт про прогрес і заявили, що підготовка до синхронізації Балтійської електроенергетичної системи з європейською йде згідно з планом.

"У найближчі тижні оператори балтійських систем передачі поінформують інші сторони про своє спільне рішення не продовжувати контракт БРЕЛЛ (Електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії і Литви. - Ред.)", - йдеться в повідомленні.

Після цього країни Балтії проведуть тестування роботи ізольованої системи та синхронізацію з мережами континентальної Європи в лютому 2025 року.

Документи, що встановлюють цю угоду, підписали прем'єр-міністри країн Балтії та оператори систем передачі рік тому.

Литва, Латвія та Естонія разом із Росією та Білоруссю працюють у загальній системі електропостачання, якою централізовано керують з Москви. Водночас у травні 2022 року країни Балтії повністю припинили імпорт електроенергії з РФ.

У квітні 2023 року уперше в історії Литва повністю відключилася від російської електромережі. Тестування тривало 10 годин, електропостачання відбувалося за рахунок місцевих електростанцій, а також імпорту з Польщі та Швеції.
 

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