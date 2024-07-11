ЗМІ: Німеччина вирішила відмовитись від китайських компонентів у мережі 5G

Уряд Німеччини та оператори мобільного зв'язку досягли принципової домовленості про поетапне вилучення компонентів китайських технологічних компаній з мережі 5G протягом наступних п'яти років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Досягнута угода дає операторам Deutsche Telekom, Vodafone та Telefonica Deutschland більше часу для заміни критично важливих деталей.

Згідно з попередньою угодою, що обумовлена міркуваннями безпеки, оператори спочатку вилучать з центрів обробки даних 5G обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE у 2026 році, повідомили джерела. За їхніми словами, остаточний договір ще не підписаний.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Reuters, що переговори уряду з мобільними операторами тривають.

"Уряд діє на основі стратегії національної безпеки й стратегії щодо Китаю про зменшення можливих ризиків та залежності у сфері безпеки", - сказав представник відомства.

Німеччина вважається країною, яка відстає у впровадженні заходів безпеки Європейського Союзу для мереж 5G.

Телекомунікаційні оператори країни раніше чинили опір зусиллям уряду, спрямованим на поступову відмову від послуг Huawei, водночас китайська компанія назвала це "політизацією" кібербезпеки у ФРН.

Минулого тижня Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.

Нагадаємо, Німеччина має стратегію щодо Китаю, яка констатує, що КНР залишається незамінним партнером у вирішенні глобальних проблем, та в останні роки на тлі централізації влади в країні посилились китайсько-німецьке суперництво й конкуренція.