Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Німеччина вирішила відмовитись від китайських компонентів у мережі 5G

 

Уряд Німеччини та оператори мобільного зв'язку досягли принципової домовленості про поетапне вилучення компонентів китайських технологічних компаній з мережі 5G протягом наступних п'яти років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Досягнута угода дає операторам Deutsche Telekom, Vodafone та Telefonica Deutschland більше часу для заміни критично важливих деталей.

Згідно з попередньою угодою, що обумовлена міркуваннями безпеки, оператори спочатку вилучать з центрів обробки даних 5G обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE у 2026 році, повідомили джерела. За їхніми словами, остаточний договір ще не підписаний.

У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Reuters, що переговори уряду з мобільними операторами тривають.

"Уряд діє на основі стратегії національної безпеки й стратегії щодо Китаю про зменшення можливих ризиків та залежності у сфері безпеки", - сказав представник відомства.

Німеччина вважається країною, яка відстає у впровадженні заходів безпеки Європейського Союзу для мереж 5G.

Телекомунікаційні оператори країни раніше чинили опір зусиллям уряду, спрямованим на поступову відмову від послуг Huawei, водночас китайська компанія назвала це "політизацією" кібербезпеки у ФРН.

Минулого тижня Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.

Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.

Нагадаємо, Німеччина має стратегію щодо Китаю, яка констатує, що КНР залишається незамінним партнером у вирішенні глобальних проблем, та в останні роки на тлі централізації влади в країні посилились китайсько-німецьке суперництво й конкуренція.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес