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ЗМІ: Німеччина вирішила відмовитись від китайських компонентів у мережі 5G
23:30 10.07.2024 |
Уряд Німеччини та оператори мобільного зв'язку досягли принципової домовленості про поетапне вилучення компонентів китайських технологічних компаній з мережі 5G протягом наступних п'яти років.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на поінформовані джерела.
Досягнута угода дає операторам Deutsche Telekom, Vodafone та Telefonica Deutschland більше часу для заміни критично важливих деталей.
Згідно з попередньою угодою, що обумовлена міркуваннями безпеки, оператори спочатку вилучать з центрів обробки даних 5G обладнання таких компаній, як Huawei та ZTE у 2026 році, повідомили джерела. За їхніми словами, остаточний договір ще не підписаний.
У відповідь на прохання прокоментувати ситуацію міністерство внутрішніх справ Німеччини повідомило Reuters, що переговори уряду з мобільними операторами тривають.
"Уряд діє на основі стратегії національної безпеки й стратегії щодо Китаю про зменшення можливих ризиків та залежності у сфері безпеки", - сказав представник відомства.
Німеччина вважається країною, яка відстає у впровадженні заходів безпеки Європейського Союзу для мереж 5G.
Телекомунікаційні оператори країни раніше чинили опір зусиллям уряду, спрямованим на поступову відмову від послуг Huawei, водночас китайська компанія назвала це "політизацією" кібербезпеки у ФРН.
Минулого тижня Єврокомісія запровадила тимчасові компенсаційні мита на імпорт електромобілів з Китаю.
Перед тим США закликали Європу серйозно поставитися до підтримки Китаєм Росії.
Нагадаємо, Німеччина має стратегію щодо Китаю, яка констатує, що КНР залишається незамінним партнером у вирішенні глобальних проблем, та в останні роки на тлі централізації влади в країні посилились китайсько-німецьке суперництво й конкуренція.
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