ЗМІ: На зустрічі послів ЄС Угорщині дали на горіхи за «мирні вояжі» Орбана

Постійні представники держав Європейського Союзу в Брюсселі на зустрічі в середу, 10 липня, гостро критикували поїздки угорського прем'єра Віктора Орбана до Росії та Китаю, які підірвали єдність ЄС.

Про це стало відомо інформагентству Europa Press від дипломатів ЄС, пише "Європейська правда".

Зустріч послів ЄС тривала дві години, на ній учасники дали зрозуміти угорському представнику, що не довіряють поясненням Будапешта і вважають дії Орбана порушенням правил.

Лише одна делегація - від Словаччини, чий уряд нині є союзником Угорців - не брала слова, тоді як решта послів виступили, щоб висловити своє обурення серією поїздок, що відбулися з початку угорського головування 1 липня.

Представник Угорщини стверджував, що Орбан під час поїздок не представляв позицію Євросоюзу, а правила ЄС не регламентують, чи має лідер попереджати про свої закордонні відрядження інші держави-члени.

За даними Europa Press, на зустрічі не ухвалили жодних рішень і не запропонували жодних конкретних заходів у відповідь. Джерела видання підтвердили, що під час дискусії не йшлося про скорочення шестимісячного угорського головування в Раді ЄС, про що раніше писали ЗМІ.

А втім, кілька країн ЄС розглядають можливість бойкотувати неформальні зустрічі на рівні міністрів, які Угорщина запланувала провести в себе під час головування в Раді Євросоюзу.