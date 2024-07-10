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АНАЛІТИКА

Безкоштовний роумінг для українців у ЄС продовжили на рік

 

Європейська комісія привітала п'яте продовження ще на 12 місяців добровільної угоди про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.

Про це комісія повідомила у пресрелізі у середу, пише "Європейська правда".

Телекомунікаційні оператори з ЄС та України вперше підписали спільну заяву про скоординовані зусилля щодо забезпечення та стабілізації доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною у квітні 2022 року.

Доступні дзвінки дозволяють українцям, які шукають притулку в Європі, перебувати на зв'язку з рідними й друзями в Україні та навпаки.

Орган європейських регуляторів електронних комунікацій BEREC засвідчив ефективність домовленості між операторами в ЄС та Україні.

Окремо у лютому 2023 року Єврокомісія запропонувала приєднати Україну до зони роумінгу ЄС. У квітні того ж року Комітет асоціації між Україною та ЄС ухвалив пропозицію Єврокомісії щодо приєднання України до правил ЄС щодо роумінгу.

Паралельно Україна працювала над повним приведенням свого законодавства у відповідність до законодавства ЄС, щоб інтегруватися в роумінговий простір ЄС.

Основний закон був підписаний президентом Володимиром Зеленським 18 червня.

Водночас ще необхідно ухвалити додаткові закони, й після того, як Україна повідомить про повне узгодження, що очікується в найближчі місяці, Європейська комісія оцінить відповідність українського національного законодавства.

За умови позитивної оцінки, схваленої державами-членами, а також остаточного рішення Комітету асоціації між Україною та ЄС, Україна стане частиною роумінгового простору ЄС, що забезпечить більш стабільне та довгострокове рішення для роумінгу.
Ключові теги: ЄС
 

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