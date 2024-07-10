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АНАЛІТИКА

Майже на $10 млн: Нова Зеландія надасть Україні допомогу

 

Нова Зеландія надасть Україні військову та гуманітарну допомогу вартістю 9,8 мільйона доларів. Про це у середу, 10 липня, у дописі у Facebook повідомив посол України в Австралії та Новій Зеландії Василь Мирошниченко, посилаючись на заяву очільника уряду країни.

"На полях саміту НАТО у місті Вашингтон прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Лаксон оголосив про надання урядом його країни 16 мільйонів новозеландських доларів (9,8 мільйона доларів США) допомоги Україні, з яких шість мільйонів новозеландських доларів (3,68 мільйона доларів США) - військова допомога та 10 мільйонів новозеландських доларів (6,12 мільйона доларів США) - гуманітарна допомога", - зазначив він.

За словами Мирошниченка, військова допомога передбачає виділення чотирьох мільйонів новозеландських доларів (2,45 мільйони доларів США) у "Коаліцію дронів" на чолі з Великобританією та Латвією. Ще два мільйони новозеландських доларів (1,23 мільйона доларів США) будуть виділені на військові медичні потреби України.

Як йдеться у повідомленні на сайті уряду Нової Зеландії, новий пакет збільшить загальну вартість допомоги, яку Нова Зеландія зобов'язалася надати за 2,5 роки Україні, до більш ніж 130 мільйонів новозеландських доларів (79,6 мільйона доларів США).

"Нова Зеландія розуміє, що хоча ми знаходимося далеко від України, те, що там відбувається, впливає на всіх нас, і ми готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі", - заявив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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