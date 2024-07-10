В Японії вперше затримали росіянина за нелегальний експорт товарів до РФ

В Японії затримали росіянина за підозрою в незаконному експорті в Росію водних велосипедів та інших предметів, які можуть бути використані у військових цілях. Про це повідомляє Nikkei.

38-річного Андрія Сову, російського громадянина і представника торгової компанії Astrade, 10 липня заарештувала поліція префектури Осака.

За даними видання, це перше затримання в країні за нелегальний експорт до Росії після вторгнення РФ в Україну.

У лютому 2022 року уряд Японії посилив санкції проти Росії через торгові обмеження. Імпорт та експорт товарів, які могли використовуватися у військових цілях, були суворо регламентовані. Проте часто наголошувалося, що експорт до Росії прихований і направляється через треті країни з метою обійти санкції.

Росіянина підозрюють у тому, що в січні 2023 року він експортував у Росію через Південну Корею, не отримавши дозволу міністра економіки, торгівлі та промисловості, водні судна, морські двигуни і старі мотоцикли на загальну суму близько 43 млн єн. На ці товари в Японії накладено торговельні обмеження.

За даними розслідування, компанія Astrade почала продавати товари до Південної Кореї приблизно в липні 2022 року після того, як Японія посилила експортні правила для Росії. Поліція префектури розслідує інцидент, підозрюючи, що мала місце спроба приховати операції з російськими клієнтами.

Згідно з інформацією на сайті компанії, Astrade була заснована в 2010 році. Вона торгує японськими товарами, такі як продукти харчування, предмети першої необхідності та вживані автомобілі, і продає їх напряму в Росію, Казахстан і Білорусь.