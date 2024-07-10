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Польща заборонила в'їзд автомобілів на білоруських номерах без власника
13:01 10.07.2024 |
Польща заборонила в'їзд автомобілів із білоруською реєстрацією без власника. Про це повідомило білоруське видання Reform.news.
"В'їзд на зареєстрованому в Білорусі транспортному засобі без його власника неможливий", - йдеться у відповіді польської митниці на запит видання.
Заборону пояснили внесеними 24 червня змінами до регламенту Євроради №765/2006, яким регулюється санкційний режим щодо Білорусі.
Зокрема йдеться про статтю 1ra, якою запроваджується заборона на імпорт до країн Євросоюзу товарів, зазначених у додатку XXVII до регламенту. До нього включено й автомобілі.
Інформація про заборону на в'їзд автомобілів із Білорусі до Польщі без власника з'явилася напередодні у чатах, де обговорюється проходження кордону між двома країнами. Повідомлялося, що власник автомобіля має бути присутнім у машині в момент перетину кордону. Йому не обов'язково перебувати за кермом. Проїзд за довіреністю неможливий.
Додаток XXVII містить досить великий перелік товарів, зазначає білоруське видання. Зокрема у ньому вказані тютюнові вироби й алкоголь, які також не можна провозити через кордон.
Раніше, реалізуючи санкції, запроваджені регламентом Євроради від 29 червня 2024 року, польська митниця вже заборонила вивіз низки товарів до Білорусі.
У 2023 році європейські країни заборонили в'їзд автомобілів на російських номерах. Польща запровадила таку заборону з 17 вересня, Фінляндія - з 16 вересня, Латвія, Литва й Естонія - з 13 вересня, Норвегія - з 3 жовтня.
Підставою для заборони стало роз'яснення Єврокомісії, яка вирішила, що в'їзд до ЄС на зареєстрованих у Росії автомобілях розцінюється як нелегальний імпорт, незалежно від того, використовується транспортний засіб у приватних чи комерційних цілях.
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