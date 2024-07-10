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АНАЛІТИКА

Південна Корея поставить Румунії військову техніку на EUR920 млн

 

Південна Корея уклала з Румунією угоду щодо продажу військової техніки на EUR920 млн, повідомляє Yonhap News Agency.

У рамках цієї угоди Сеул поставить Бухаресту 54 самохідні гаубиці К-9 і 36 бронемашин К-10, що призначені для перевезення боєприпасів. Це найбільша угода з придбання озброєнь, яку уклала Румунія за останні сім років.

За словами співрозмовників агентства, реалізація угоди розпочнеться 2027 року.

Сторони підписали угоду через три місяці після того, як президент Південної Кореї Юн Сок провів зустріч із румунським колегою Клаусом Йоганнісом, на якій вони домовилися розвивати співробітництво у сферах оборони та ядерної енергетики.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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