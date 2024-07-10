Виробник боєприпасів Nammo відкриває нову лінію для масштабування у 10 разів

Компанія Nammo уклала угоду з Норвезькою агенцією з оборонних матеріалів з метою значного збільшення виробництва артилерійських боєприпасів та ракет, зокрема для України. Про це повідомляється на сайтах Nammo та норвезького уряду.

Угода передбачає фінансування у розмірі понад 1 млрд норвезьких крон ($94 млн). Nammo взяла на себе зобов'язання підтримувати нові виробничі потужності протягом щонайменше 15 років.

"Ця угода дозволить компанії Nammo розширити виробництво військової техніки, яка користується великим попитом. Це дуже важливо для України, безпеки союзників і нашої власної готовності", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере.

Nammo інвестує у нову виробничу лінію, яку планують запустити не пізніше кінця 2026 року. Це має вдесятеро збільшити виробництво 155-мм артилерійських снарядів, а також забезпечить подвоєння потужності виробництва інших артилерійських боєприпасів та ракетних двигунів.

"Ми даємо можливість компанії Nammo значно збільшити свої виробничі потужності, щоб допомогти задовольнити потреби Норвегії, країн Альянсу та України", - заявив міністр оборони Бйорн Аріль Грам.

У лютому спільна норвезько-фінська компанія з виробництва боєприпасів Nammo Lapua подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap, оскільки Фінляндія планує цього року збільшити випуск своєї продукції вп'ятеро через війну в Україні.

Минулого тижня стало відомо, що Латвія планує збудувати завод з виробництва модульних порохових зарядів для артилерійських боєприпасів потужністю 50 000 зарядів на рік. Проєкт реалізують спільно з фінсько-норвезькою компанією Nammo та французько-італійською Nexter.

Завод планується ввести в експлуатацію у 2026 році. Витрати на будівництво та закупівлю обладнання становитимуть 12 млн євро, з них 1 млн євро - співфінансування Європейського Союзу.

Довідка

Nammo AS (Nordic Ammunition Company) - спільна норвезько-фінською компанія зі штаб-квартирою в Рауфоссі, Норвегія. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії й фінській оборонній корпорації Patria.

Nammo спеціалізується на виробництві боєприпасів, плечової зброї та ракетних двигунів. Має понад 3100 співробітників, 27 виробничих майданчиків у 11 країнах.



