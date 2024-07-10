Південна Корея поставить Польщі понад 800 танків К2

[thumb=left][/thumb]

Сеул поставить Варшаві понад 800 південнокорейських танків К2, відповідну угоду укладено у вівторок, повідомило Агентство з озброєнь Польщі.

"9 липня цього року Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ, польський державний оборонний концерн - ІФ-У) і Hyundai Rotem Company підписали нову угоду про консорціум, що стане підставою для замовлення на постачання танків K2PL до Збройних сил Польщі", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що "сторони підписали нову угоду про консорціум, щоб адаптуватися до мінливих умов майбутнього порядку та виправдати очікування, встановлені для PGZ SA і Hyundai Rotem Company урядами обох країн".

У PGZ прокоментували Агентству з озброєнь, що угода "також відкриває шлях до підписання подальших угод, конкретно - спрямованих на передання технологій, запуск виробництва, а також на обслуговування продукції, що постачається".

Як нагадали в Агентстві з озброєнь, "2022 року між Агентством з озброєнь і компанією Hyundai Rotem було підписано рамкову угоду, яка передбачає постачання 820 танків К2 у конфігурації K2PL, з них 500 танків K2PL буде виготовлено в Польщі".